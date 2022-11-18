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حاكم عجمان وولي عهده يهنئان ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
حاكم عجمان وولي عهده يهنئان ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
18 نوفمبر 2022 11:39
بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
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المصدر: وام
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حميد بن راشد النعيمي
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