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الإمارات

رفع سقف الراتب إلى 39 ألف درهم.. تحديث اشتراطات دعم المحروقات للصيادين

دعم المحروقات لتخفيف الاعباء على الصيادين (الاتحاد)
18 نوفمبر 2022 11:36

سعيد أحمد (أم القيوين)

أجرت وزارة التغير المناخي والبيئة، تحديثاً على بعض اشتراطات الحصول على دعم المحروقات، الذي يشمل الصيادين المواطنين أصحاب قوارب الصيد واللنشات، حيث رفعت سقف الراتب إلى 39 ألف درهم، وخفضت مدة الاستحقاق.

 

 

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وأعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب التقديم على دعم المحروقات 50%، عبر موقعها الالكتروني، على أن يكون آخر موعد للتقديم 23 نوفمبر الجاري، بهدف تسهيل الإجراءات وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الصيادين للاستفادة من الدعم. واستحدثت الوزارة اشتراطات التقديم، بأن لا يزيد الراتب «المعاش» الإجمالي عن 39 ألف درهم بدلاً من 35 ألف درهم، وأن لا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2020-2022، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق العام 2020، وأن لا يكون قد ارتكب مخالفة مثل حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة للثروة المائية الحية، الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، خلال عامي 2021-2022.

 

 

وأكدت الوزارة بأن المستندات المطلوبة، شهادة راتب معتمدة أو إحضار شهادة من المحكمة، تفيد بأن الصياد مقدم الطلب لا يعمل، مؤكدة إنه لتقديم الطلب يجب تسجيل حساب في نظام الخدمات الرقمية، وإنشاء الطلب إلكترونياً، ودفع قيمة المواد المقررة إلكترونياً (50% من قيمة المواد)، على أن يتم إصدار أمر الصرف إلكترونياً، بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.

وزارة التغير المناخي والبيئة
الصيادين
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