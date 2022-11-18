محمد بن راشد: نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني 52

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطنة عمان قيادة وشعباً بعيدهم الوطني 52.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الثاني والخمسين. وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله مسيرة النهضة المباركة التي يقودها. أدام الله على أهل عمان الخير والمجد.. وأدام الله على شعبينا الأخوة والمحبة والتعاون ..".