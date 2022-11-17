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أحمد بن سعيد: الإمارات ملتزمة باستراتيجية إدماج أصحاب الهمم

جانب من المعرض (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن النجاح والمشاركة الهائلة في أعمال الدورة الرابعة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، يؤكدان التزام الإمارات باتباع استراتيجية مستدامة لإدماج أصحاب الهمم في مجتمعنا وتوجيه قدراتهم لنمو الاقتصاد.

 

واختتمت أعمال الدورة الرابعة لمعرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي والدورة الثالثة لقمة دبي الدولية الثالثة لتسهيل سياحة أصحاب الهمم بالدعوة إلى تعزيز إدماج أصحاب الهمم بشكل فعال، وجعل  الإمارات أكثر صداقة لهم.

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وقال سموه: «من المشجع أن نلاحظ أن المنظمات الدولية والخبراء الذين شاركوا في المعرض قد أوصوا بضرورة اتباع العالم لنموذج دولة الإمارات العربية المتحدة لجهة صياغة استراتيجية شاملة للإدماج، حيث كان من شأن هذه الاستراتيجية أن ساعدت دولة الإمارات على تحقيق التميّز بوصفها أفضل وجهة سياحية في العالم لأصحاب الهمم».

وأضاف سموه: «دعونا جميعاً نعمل معاً في كلا القطاعين الخاص والعام، للحفاظ على هذا الإنجاز والبقاء في الصدارة في جميع الأنشطة، لجعل الإمارات أفضل وأصدق مكان للعمل والعيش بالنسبة للجميع، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الهمم».

أحمد بن سعيد
الإمارات
أصحاب الهمم
معرض إكسبو أصحاب الهمم
معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي
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