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تفاهم بين «خليفة الدولية لنخيل التمر» و«أدنيك»

تفاهم بين «خليفة الدولية لنخيل التمر» و«أدنيك»
18 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، مذكرة تفاهم مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تكون بموجبها الجائزة شريكاً استراتيجياً لمعرض أبوظبي للأغذية الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الفترة من 6 ولغاية 8 ديسمبر المقبل.

 

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأولى من معرض أبوظبي للأغذية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذه القطاعات الحيوية، كما ستقوم بتنظيم مهرجان الإمارات الدولي العاشر لنخيل التمر في مدينة العين خلال شهر نوفمبر 2023، ومعرض أبوظبي للتمور بدورته الثامنة في ديسمبر 2022.

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وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، المستشار الزراعي في ديوان الرئاسة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك في هذا الحدث منذ البداية، الذي يوفر للشركات العالمية منصة مثالية لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الأغذية، والعمل معاً على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للتمور الثامن، ومهرجان الإمارات الدولي العاشر لنخيل التمر استجابةً للطلب المتنامي على التمور، وتماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات العالمية في أبوظبي والإمارات عموماً. ونتطلع لاستقبال نخبةٍ من الخبراء والمختصين بزراعة وإنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق التمور من الإمارات ومختلف أنحاء الدول».

ومن جانبه قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز المنظومة الغذائية في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك من خلال تعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص». 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
الإمارات
أبوظبي
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