«دفاع الوطني» تناقش «تطوير منظومة الخدمة الوطنية»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية بعنوان «تطوير منظومة الخدمة الوطنية» أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية».

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله البطران، كما شارك في المناقشات سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة سارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور تتعلق بتطوير منظومة الخدمة الوطنية والتحديات التي تواجه الطلبة والموظفين من منتسبي الخدمة الوطنية، خاصة التحديات التي تواجه خريجي طلبة المدارس منتسبي الخدمة الوطنية لاستكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي.

واقترح المشاركون في الحلقة تزامن الجدول الزمني التعليمي في وزارة التربية والتعليم والجامعات مع جدول برنامج الخدمة الوطنية.