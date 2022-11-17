سيف بن زايد يشهد تخريج 1104 طلاب من «رهان المستقبل»

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (1104) طلاب من دفعة «رهان المستقبل 2022» على مستوى إمارة أبوظبي، وطلاب كلية خليفة بن زايد الجوية، وكلية راشد بن سعيد البحرية، بينهم (83) خريجاً من الحاصلين على درجتي «الامتياز» «والامتياز مع مرتبة الشرف»، وذلك في مركز أبوظبي للمعارض، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الخريجين.

وسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشهادات للمتميزين من الخريجين، كما سلم سموه «وشاح الفخر» لولي أمر الخريج أحمد نعمان المقرمي، الذي حاز المركز الأول على مستوى كليات التقنية العليا بإمارة أبوظبي، وذلك في مبادرة من كليات التقنية العليا بتكريم أولياء الأمور لدعمهم تفوق أبنائهم وتميزهم العلمي، ثم التقط سموه صورة تذكارية مع جميع الخريجين، مقدماً سموه التهنئة لهم، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتوظيف ما تعلموه في خدمة وطنهم وقيادته الرشيدة، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ثمن سموه الدور العلمي والحضاري التي تلعبه كليات التقنية العليا، هذا الصرح الأكاديمي الوطني الذي قدم أجيالاً من شباب الإمارات المؤهل والقادر على رفد وإثراء مسيرة التحديث والتطوير والريادة الإماراتية والارتقاء والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الإمارات المشرق.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «سعدت بتخريج 1104 طلاب من دفعة رهان المستقبل بكليات التقنية العليا، وأشكر جهود الهيئات الإدارية والتدريسية في إعداد أجيال المستقبل، وأهنئ أولياء أمور الطلبة المتميزين، وجميع الخريجين على هذا النجاح والإنجاز، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة المجتمع ورفعة الوطن».

وتضمن الحفل الذي بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عرض فيديو يظهر منجزات كليات التقنية والتميز الأكاديمي فيها، ثم كلمات من الخريجين ومجلس أمناء الكليات وإلقاء قسم الولاء. وفي كلمة مجلس أمناء الكليات بالحفل قدم فيها الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا التهاني للخريجين، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لدعمهم ورعايتهم الدائمة لكليات التقنية العليا على مدار (34) عاماً في مسيرة عملها، حرصت خلالها على تخريج كفاءات فنية ومهنية في تخصصات حيوية، وتمكينهم من المعارف ومهارات المستقبل ليساهموا في التنمية وتحقيق طموحات القيادة.

كما قدم الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لتشريفه حفل تخريج دفعة «رهان المستقبل» للعام 2022 من طلاب كليات التقنية العليا، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو فخر وحافز لكل خريج للمضي في التميز العلمي والعملي لأجل رفعة الوطن.

وثمَّن الدكتور العيان جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مؤكداً أنهم صناع الأجيال وممن يساهمون في بناء الإنسان وإعداده بكل جاهزية للمستقبل. وأضاف: هذا العام شهدنا تخريج (1104) خريجين من كليات التقنية العليا، منهم (318) خريجاً من أبوظبي، و(93) من العين، و(20) من الرويس، بالإضافة إلى (316) من طلاب كلية خليفة بن زايد الجوية، و(357) من طلاب كلية راشد بن سعيد البحرية، وهم جزء من دفعة «رهان المستقبل» للعام 2022 من خريجي كليات التقنية العليا البالغ عددهم (3344) طالباً، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق.

وأعرب عدد من الخريجين عن مشاعر الفرح بالتخرج، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر والمثمر في كل الميادين، ومثمنين جهود كل من ساهم في نجاحهم وتفوقهم من أولياء أمورهم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، مؤكدين أنهم اليوم ينطلقون للعمل بكل إخلاص وتفان ليكونوا على قدر ثقة القيادة، ويكونوا فخراً لأسرهم ولوطنهم. وهتف الخريجون بصوت واحد ومن القلب بـ«قسم الولاء» مؤكدين بكلمات حماسية ولاءهم للوطن والقيادة، والعمل المخلص لأجل بناء المستقبل.