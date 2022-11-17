«فانا» يعقد عموميته.. والريسي: توحيد الجهود لإيصال الرسائل الهادفة

أبوظبي (وام)

ترأس محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» التي انطلقت أمس الأول في أبوظبي تزامناً مع الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام.

حضر المؤتمر، الدكتور فريد أيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» وممثلو 14 وكالة أنباء من الدول الأعضاء ومن وكالات أنباء من مختلف دول العالم.

ورحب محمد جلال الريسي في كلمته بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الكونغرس العالمي للإعلام.

وقال: «يسر اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام الترحيب بكم في هذا الحدث الدولي، الذي يجمع شرق العالم مع غربه، وجنوبه مع شماله، شاكرين لكم مشاركتكم القيّمة مع العديد من الوكالات الإخبارية والمؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية».

وأضاف: «يشرفني أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنيات سموه لكم بدوام التوفيق والنجاح، والمساهمة الإيجابية في إثراء جلسات ومناقشات النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد تحت شعار»صياغة مستقبل الإعلام»».

وأكد أن مسؤوليتنا في الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» تتعاظم يوماً بعد يوم، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم بشكل عام، وقطاع صناعة الإعلام على وجه الخصوص كما أن جهودنا كفريق عمل واحد في الدول العربية، تستدعي منا مواصلة التفكير والتخطيط والعمل سوياً في مواجهة التحديات ومناقشة القضايا المهمة التي ترتبط بصناعة القصة الخبرية ومصداقية الرسالة وأخلاقيات المهنة.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل الإخباري المشترك، واستدامة التنسيق وتوحيد الجهود في إيصال الرسائل الإعلامية الهادفة لتلبية احتياجات مؤسساتنا الإعلامية المختلفة، وتنمية مجتمعاتنا، وتحقيق سعادة شعوبنا.

وقال إنه في ظل ما وفرته تقنيات الاتصال الحديثة وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والبرمجيات الذكية، لا بد لنا من الإسهام الإيجابي والنّوعي في تعزيز المشهد الإعلامي العربي، من خلال القدرة على تغطية الأحداث باحترافية عالية، ومصداقية عالمية، مُستخدمين أحدث التكنولوجيات وأفضل البرامج الذكية في إدارة العمليات الإخبارية والإنتاجات الإعلامية المتنوعة.

وأضاف: «في هذا الصدد، حرصنا في وكالة أنباء الإمارات على تنفيذ مشروع «وام الإخباري» كبرنامج إخباري مُبتكر يثري العمل الإخباري الاحترافي، وينظم إدارة فرق العمل المتعددة عبر نظام ذكي يختصر الوقت والجهد».

وقال الدكتور فريد أيار في كلمته خلال المؤتمر: «نلتقي اليوم وللمرة الأولى على هذه الأرض الطيبة مكرسين تقليداً مهماً في العمل العربي المشترك يتمثل في دورية انعقاد مؤتمرات اتحاد وكالات الأنباء العربية الهادفة إلى بحث القضايا التي تهم وكالات الأنباء وتطويرها وصولاً للارتقاء بها إلى مصاف الوكالات المتطورة عالميا».

وأشار إلى أن التعاون مع إدارة الإعلام في الجامعة العربية في تطور إيجابي مستمر حيث إن الاتحاد هو أحد الأذرع المهمة في العمل الإعلامي العربي المشترك وقد وجه وزراء الإعلام العرب، خلال مجلسهم في دورته الأخيرة الشكر والتقدير للاتحاد حول مواضيع كان الاتحاد قد ساهم فيها بكل جد ومسؤولية. وأوضح أن «فانا» تزود دول العالم العربي من خلال وكالات الأنباء العربية التابعة لها بـ90 في المائة من الأخبار والتقارير والصور وهي أيضاً بمثابة «أمم متحدة عربية للأخبار».