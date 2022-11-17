«وام» توقع 5 اتفاقيات جديدة

أبوظبي (وام)

وقعت وكالة «وام» خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي مع وكالة أنباء شينخوا، ووكالة بي تي سارانا ديناميكا جايا «شبكة المجموعة الإعلامية»، ووكالة أنباء تاس «إيتار»، وآر تي العربية، ووكالة أنباء خبر الوطنية في قيرغيزستان».

وقع الاتفاقيات محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وزانغ هاو رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لوكالة أنباء شينخوا الصينية، ومحمد عريف الرئيس التنفيذي لوكالة بي تي سارانا ديناميكا جايا الإندونيسية «شبكة المجموعة الإعلامية»، وسيرجي ميخائيلوف مدير عام وكالة أنباء تاس «إيتار» الروسية، ومايا مناع مديرة قناة «آر تي» العربية، وميديربك شيرميتاليف مدير عام وكالة أنباء خبر الوطنية القيرغيزية.