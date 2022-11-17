رصد رؤى الشباب العربي لصياغة مستقبل الإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز الشباب العربي، أحدث تقاريره عن الإعلام الجديد ودوره واستخداماته من قِبل الشباب العربي، وذلك ضمن أعمال «الكونجرس العالمي للإعلام» الذي انعقدت دورته الأولى تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في أبوظبي.

وعرض التقرير، الذي أطلق مركز الشباب العربي نسخته الأولى في «الكونجرس العالمي للإعلام» الذي يشارك فيه ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء، أبرز سلوكيات الشباب في الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد ومنصاته، وتعامله معه. كما ركّز التقرير الصادر على شكل ورقة بحثية على المحفزات والدوافع التي تشجع الشباب العربي على تبنّي الإعلام الجديد.

وأَجمعَ الشباب العربي المشارك في الدراسة على أن قوة التأثير في الإعلام تعتمد على فهم السلوك المجتمعي، وملامسة الاحتياجات الإنسانية في تقديم المادة الإعلامية، وتوفير المواد الإعلامية الثرية على كل المنصات، بالإضافة إلى فهم التقنيات الحديثة وخوارزميات المنصات الإعلامية والرقمية ومنصات التواصل.

التقنيات الذكية والحقائق والقيم

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي في كلمة رئيسية أمام الكونجرس العالمي للإعلام: «الإعلام اليوم جزء أساسي من النشاط البشري، وهو العدسة التي نرى من خلالها العالم، وقد أصبح مكوّناً من مكونات سلوكياتنا اليومية ووعينا الجمعي. وبجهود الشباب يكون إعلام المستقبل أكثر استدامة، بالجمع بين الحلول التقنية الذكية والحقائق والقيم، ودور الشباب محوري في تحقيق ذلك».

وأضافت معاليها: «الإمارات رائدة في تصور المستقبل والاستعداد لمواكبته على أرض الواقع بفضل رؤية قيادتها التي تحفز الأمل والإيجابية والشغف بالتميّز وتعكس التزاماً وحرصاً بالتقدم الإنساني للجميع. وهي اليوم وجهة للمبدعين والمبتكرين ورواد الإعلام الجديد الهادف والمؤثر الذي يستشرف مستقبل الإعلام ويحوله إلى تطبيقات ملموسة».

وأكدت معاليها أن 3 مليارات شاب وشابة تحت سن الثلاثين في عالم اليوم قادرون على بناء مستقبل إعلام موثوق به ومؤثر، من خلال الأفكار والقيم والهوية المتميزة الواثقة التي تجعلهم نماذج يحتذى بها في مجتمعاتهم وعالمهم ونتاجهم الإعلامي الإبداعي والمبتكر.

وأشار التقرير إلى أن الشباب العربي يستخدم وسائل الإعلام الرقمي بنسبة 53 % في مقابل 47 % لوسائل الإعلام التقليدي.

وخلصت توصيات تقرير «الإعلام الجديد» إلى أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير البنية التحتية الاتصالية والتقنية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، والاستثمار في مجال البرمجة اللغوية لتوفير المحتوى العربي المتوائم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والحد من تدفق الأخبار الزائفة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العمل على التعاون البحثي والتقني مع الجامعات العربية لتطوير إنتاج التقنيات الإعلامية الحديثة محلياً، والعمل على إنشاء زمالات تقنية عالمية وإقليمية في المجال الإعلامي، لا سيما الشبابي منه.