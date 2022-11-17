إعلاميون خليجيون لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة والإعلام يتطور بسرعة مذهلة

ميثة المرزوقي (أبوظبي)

يشكل الكونغرس العالمي للإعلام حدثاً فريداً من نوعه والأول في المنطقة، ويمثل علامة فارقة في مستقبل الإعلام، حيث يجمع مسؤولين وخبراء من كبريات المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا المتعددة من شتى دول العالم.

وأكد المشاركون في الكونجرس على تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات في تنظيم هذه الفعالية الدولية، وبتلك المشاركة البارزة للمسؤولين وصناع القرار في القطاع الإعلامي علي مستوي العالم.

وقالت الدكتورة فخرية أبايزيد المدير العام لوكالة الأنباء السودانية لـ«الاتحاد»: الإعلام في تقدم مستمر ولا بد من تبادل الخبرات ومتابعة التطورات التقنية في القطاع الإعلامي، كما أضافت أن وكالة الأنباء السودانية ستستفيد من الكونغرس العالمي للإعلام في التطور بهذا المجال. وأشارت إلى أنه يجب على الشعوب العربية الاستفادة من تجار الشعوب المتقدمة في المجال الإعلامي ونقل هذه التجارب إلى الإعلام العربي مع الاحتفاظ بالمصالح العربية، مشيرة إلى أنها المرأة الوحيدة التي تشغل منصب مدير عام وكالة أنباء على الصعيد العربي، وأضافت أن المرأة لها دورها في شتى المجالات، بل إنها تخطت الحواجز والتحديات الكبيرة وأثبتت مكانتها في هذا الوسط الإعلامي العربي والعالمي أيضاً.

من جانبه، أشاد محمد المناعي نائب المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية بتنظيم الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، مشيراً إلى أنه سعيد بتلقي الدعوة لحضور فعالية بهذا الحجم وفخور باستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية في دولة خليجية، كما أشار إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث الأول من نوعه، منوهاً إلى أهمية تبادل الخبرات ومشاركة الأفكار مع الجهات الإعلامية المشاركة العربية والأجنبية على حد السواء، موضحاً الأهمية البالغة في مواكبة التطورات في القطاع الإعلامي والتي تعد متغيرة بشكل سريع جداً في عصر السرعة، واصفاً الأخبار بأنها أصبحت أخبار الأربع والعشرين ساعة أو أقل.

وتحدث إبراهيم العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، ذاكراً: «أن الكونغرس العالمي للإعلام هو محفل للقاء الإعلاميين من الدول العربية ودول العالم المشاركين». كما أضاف أن وتيرة العالم في تسارع تكنولوجي في جميع القطاعات، بما في ذلك الإعلام، بحيث إن وسائل الإعلام استجدت لتصبح متاحة للجميع في كل وقت على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مشيراً إلى أن الكونغرس سيفتح المجال أمام المشاركين للتعرف على آخر مستجدات القطاع الإعلامي، وأنه سيشكل خطوة كبيرة في مستقبل صناعة الإعلام.

وذكر العزري أن مشاركة وكالة الأنباء العمانية مهمة، حيث توضح أنها ليست بمعزل عن التطور الذي يشهده الإعلام بناءً على ما شهدته الوكالة من نقلة نوعية خلال عام. وتواجدهم في العاصمة أبوظبي وفي الكونغرس العالمي للإعلام تحديداً يشكل فرصة ذهبية للتعريف عن الوكالة ومحتواها، حيث إن الوكالة هي المرآة لما يحدث في عمان. وختم حواره مع الاتحاد ناصحاً وسائل الإعلام بالتحصن بالمصداقية والأخذ بما هو مفيد لنشر الخبر الصادق الواقعي.