الكونغرس العالمي للإعلام.. «تريندز» يشارك بجلسة «دور الإعلام في قيام مجتمعات متسامحة»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مساهماته في فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في جلسة حوارية نظمتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بعنوان: «دور الإعلام في قيام مجتمعات متسامحة»، وذلك في مقر مركز أبوظبي الدولي للمعارض. كما نظم ندوة بمنصة الإبداع حول «دور الإعلام ومراكز البحوث في سد الفجوة المعرفية»، بينما يشارك في الكونغرس بجناح خاص يضم مجموعة من إصداراته البحثية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في الجلسة التي انعقدت بالقاعة الرئيسية أهمية التسامح كقيمة إنسانية أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والنهضة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أن كل الدول تحتاج إليها من أجل خلق مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة مختلف التحديات، وفي مقدمتها سعي بعض الجهات والتنظيمات إلى اختراق هذه المجتمعات وإثارة الفتن والصراعات داخلها.

وشدد على دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح في المجتمعات، وقال إن الإعلام بما يمتلكه من قدرات هائلة وأدوات عديدة له دور بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما نشهده من تطور تكنولوجي هائل وثورة رقمية فتحت المجال أمام الإعلام لاختراق مختلف الثقافات دون قيود.

وأشار الدكتور العلي إلى أن هذه الثورة الرقمية عززت أهمية دور الإعلام كسلاح ذي حدين، وحدد بعض الإجراءات التي يمكن للإعلام بشقيه التقليدي والجديد، أن يقوم بها من أجل نشر ثقافة التسامح وتعزيزها، ومن أبرزها نشر محتوى إعلامي يشجع على التسامح وقبول الآخر بطرق حديثة جذابة، والتركيز بصورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد الذي أصبح هو الوجهة الأساسية للشباب وساحة التجنيد الأولى لهم.

اليوم الثاني

في اليوم الثاني من أعمال الكونجرس العالمي، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة تحت عنوان «دور وسائل الإعلام ومراكز البحوث في سد الفجوة المعرفية» بمنصة الإبداع بمشاركة نخبة من الباحثين والإعلاميين الدوليين، تركزت محاورها على أربعة أمور هي: الفجوة المعرفية والمحتوى الإعلامي، ودور وسائل الإعلام ومراكز البحوث في سد هذه الفجوة، وتكامل الأدوار بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية، ودور مراكز البحوث في استشراف مستقبل الإعلام والمشاركة في صنعه.