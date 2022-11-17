ابن بيه يحذر من تحول الفتوى سلاحاً للمتطرفين وحملة الفكر المأزوم

أبوظبي (الاتحاد)

حضر معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ندوةً عالميةً نظمها المجلس بمشاركة 42 مفتياً يمثلون مختلف مراكز ودور ومؤسسات الإفتاء في العالم.

تناولت الندوة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الفتوى في تعزيز قيم السلم العالمي، وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن الإنساني، وذلك من خلال تأصيل مفاهيم السلم في مجال الإفتاء الشرعي، وتفنيد دعاوى التطرف والكراهية، ومدِّ جسور التعاون مع محبي الخير في العالم.

وأكد معاليه في كلمة له في افتتاح الندوة أهمية الفتوى، ودور المفتي في توضيح أحكام الشرع على واقع المكلفين، موضحاً أنّ من أهم ما ينبغي أن يرعاه المفتي هو حفظ مقاصد الشرع والتي عبّر عنها العلماء بالضروريات الخمس وهي حفظ الحياة والدين والعقل والأسرة والملكية، والحرص على ما يحققها في واقع الناس. ونوه إلى أنَّ أخطر ما أنتجه الواقع المعاصر أن صارت الفتوى سلاحاً للمتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل أطيافه ومظاهره، فاستحل بها الأديان ودمر الأوطان وجنى على الإنسان فاصطلت بناره كليات الشريعة، واجتثت به جزئياتها ومفاهيمها، وانبتت نصوصها عن سياقاتها، ولذلك فالواقع اليوم يبدو ملحاً إلحاحاً لا ينتظر تنظيرَ المنظرين ولا تأصيلَ المؤصلين، لتحصين المجتمع بفتاوى رصينة تمد يد السلام وحب الخير للبشرية جمعاء على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم. من جانبه، ألقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كلمةً رحب فيها بالحضور، وأكّد حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف مؤسسات ودور الإفتاء حول العالم.

وقالت الدكتورة شمة يوسف الظاهري، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الخدمات الإفتائية، إنَّ مؤسسات الفتوى أصبحت اليوم تشكل عنصراً مهماً وفعالاً في تطبيق الأسس العملية التي ترسخ المبادئ السامية في المجتمعات. وتحدث في الندوة كل من سماحة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، مفتي سنغافورة، وسماحة الدكتور محمد الغزالي جكيني، مفتي غينيا، وفضيلة الدكتور حسان أبوعرقوب، مدير الإعلام والعلاقات العامَّة في دار الإفتاء الأردنية.