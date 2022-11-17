مغير الخييلي يؤكد الحرص على نشر قيم التعايش والتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع قصر الوطن، زيارة دعت فيها رجال الدين من مختلف الأديان لزيارة القصر، بهدف إطلاعهم على تاريخ دولة الإمارات وحاضرها واستشراف مستقبلها، والذي يعد جسراً للتواصل المعرفي والحضاري، ويعكس مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة، ما يسهم في تعزيز سمعة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبارها داعية للسلام والتآلف المجتمعي.

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتسامح. شهد الزيارة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، ومبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وعدد من رجال الدين من مختلف دور العبادة في أبوظبي. بداية، رحّب معالي الدكتور خميس الخييلي برجال الدين، مؤكداً أنهم جزء لا يتجزأ من تشكيل النسيج المجتمعي الذي يعكس التجانس الروحي بين أطياف المجتمع كافة في أبوظبي، ويجسّد نهج قيادتنا الرشيدة في تقديم كل الدعم في سبيل تعزيز التلاحم والتماسك في المجتمع، لاسيما أن دور العبادة لغير المسلمين تترجم المساعي التي تنتهجها الإمارة نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة في ظل وجود دور العبادة منذ عشرات السنين في الدولة، وتعتبر أحد العناصر الحضارية في بنائها. ولفت معاليه إلى حرص الدائرة على نشر قيم التعايش والتسامح والمحبة والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والتعصب من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل بناء مجتمع متسامح تسوده روح المحبة والإخاء، ويعم فيه الأمن والاستقرار والسعادة، مشيراً إلى أن التسامح ضمانة أساسية لاستقرار المجتمعات واستدامة التنمية.

وتعمل دائرة تنمية المجتمع، على ترخيص دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والإشراف على ترخيص الفعاليات الخاصة بهم، لاسيما أن أبوظبي تضم ما يقارب 23 دار عبادة، وكنيسة القديس يوسف، أول صرح ديني مسيحي تم افتتاحه من قِبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1965، إلى جانب ترخيص وافتتاح 3 غرف متعددة الأديان لغير المسلمين، وذلك لمنح الجاليات فرصة لأداء شعائرهم الدينية في مختلف المرافق الترفيهية، والثقافية، والسياحية، حيث تسعى إلى خلق مجتمع متلاحم مبني على التسامح، من أجل تعزيز مفهوم الأخوة الإنسانية والتعددية الدينية والثقافية في إمارة أبوظبي.