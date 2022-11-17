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«تريندز» يختتم مشاركته في قمة المناخ «كوب 27»

منصة«تريندز» في «كوب27» (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي(الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة واسعة النطاق من رؤساء الدول والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمناخ من جميع أنحاء العالم.

وقد نظم تريندز على هامش قمة المناخ عدة فعاليات في جناحه بالمنطقة الخضراء، منها حوار تريندز «»8، تحت عنوان «التحول إلى الطاقة النظيفة كمدخل لمواجهة الاحتباس الحراري».

 

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وشارك المركز في ندوة «الرؤية والتأثير: مراكز الفكر والدراسات وقضايا المناخ».
كما وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن أمله في أن تتخذ دول العالم إجراءات إضافية ملموسة بعد مؤتمر المناخ، لمواجهة الكارثة المناخية القاتلة على أرض الواقع، والتي تعتبر أكبر مشكلة واجهها العالم على الإطلاق.

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