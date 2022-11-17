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الإمارات

«جي 42» تستكشف آفاق الشراكة والتعاون لمواجهة القضايا المناخية

منصور المنصوري
18 نوفمبر 2022 01:52

شرم الشيخ (وام)

أكّد منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أن الشركة من خلال مشاركتها في قمة «COP27» تحرص على استكشاف آفاق الشراكات والتعاون الكفيلة بمواجهة القضايا المناخية وبناء جسور التواصل مع مختلف الجهات والشركات من جميع أنحاء العالم، وذلك قُبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر كوب 28 العام المقبل في مدينة إكسبو دبي.

 

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وأشار المنصوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، إلى مشاركة «جي42» في القمة تحت مظلة جناح الإمارات الذي يستعرض مبادرات الدولة وخططها الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، تعزيزاً لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ونوه إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تلعب دوراً محورياً في التصدي لأكثر التحديات التي يواجهها العالم إلحاحاً في وقتنا الحالي، بما في ذلك التغير المناخي. 

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