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«بيئة أبوظبي» تسلط الضوء على جهود إعلان الإمارة خالية من البلاستيك

عبدالله الرميثي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي أمس، جلسة نقاشية استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها لتطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والحد من استخدام هذه المواد، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات الأكثر استدامة، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابع والعشرين، الذي يختتم اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

 

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وقال المهندس عبد الله الرميثي مدير إدارة التخطيط والسياسات البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي، «قد يعتقد البعض أنه ليس هناك علاقة بين تغير المناخ - الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP27 - والمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ولكن الحقيقة أن هناك علاقة وثيقة دفعتنا لتنظيم جلسة نقاشية مخصصة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في هذا الملتقى الهام. فالمنتجات المستخدمة لمرة واحدة ترتبط بتدفق المواد، والإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، إلى آخر مرحلة التي تتعلق بمعالجتها كنفايات. جميع هذه المراحل، وهي ما تسمى بدورة حياة المنتج، ينتج عنها انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي. لذا، فإن الخفض في استهلاك هذه المواد سيكون له بلا شك تأثير على خفض مستويات الانبعاثات، والتي بدورها يمكن أن تكون عاملاً مساهماً في التخفيف من تغير المناخ».
وأضاف الرميثي: «المطلوب اتخاذ إجراءات على المستويين العالمي والمحلي لتحقيق منافع بيئية، وتحسين الدورة الاقتصادية وتقليل الانبعاثات. خلال الفترة الماضية، وخلال سعينا لتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، عملنا عن كثب مع العديد من المنظمات من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات».
أوضح الرميثي: «في الأول من يونيو الماضي، تم حظر بيع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة عبر منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في أبوظبي، وشهدنا نجاحًا كبيراً في كمية الأكياس التي تم تجنبها، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على بيئتنا. فقد حدث انخفاض كبير في معدل استخدام أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تجاوز 90 في المائة، وهذا يعني توفير نصف مليون كيس يومياً، أي أكثر من 85 مليون كيس حتى الآن».
بالنسبة لخطتها المستقبلية، تسعى الهيئة لمتابعة حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مع العمل على التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

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هيئة البيئة في أبوظبي
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