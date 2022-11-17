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خليفة بن طحنون: أسر الشهداء محل اهتمام القيادة

خليفة بن طحنون يصافح أطفال أحد الشهداء
18 نوفمبر 2022 01:54

العين (وام)

اختتم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، بمدينة العين سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء التي بدأت  بداية الشهر الحالي في إطار حملة التواصل التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، حيث شملت جولته عدداً من أسر وذوي الشهداء في مختلف إمارات الدولة.

زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولته في مدينة العين، يرافقه سيف علي سيف القبيسي مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، منزل ذوي الشهيد ناصر الراشدي في منطقة أم غافة، ومنزل ذوي الشهيد خميس حمد الكعبي في منطقة الفوعة، ومنزل الشهيد شيبه العميمي في منطقة القطارة، ومنزل ذوي الشهيد أحمد البلوشي في منطقة الطوية، ومنزل ذوي الشهيد محمد حسن البلوشي في منطقة المقام، ومنزل الشهيد ناصر الراشدي في منطقة الشويب.

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وخلال الزيارات التي جمعت الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بأسر الشهداء وذويهم نقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لهم بدوام الصحة وموفور العافية، مؤكداً أن أسر الشهداء وذويهم محل اهتمام ورعاية دائمين لدى قيادتنا الرشيدة.

وقال: إن قيادتنا الرشيدة توصي بضرورة تتبع أحوال أسر شهداء الوطن وتلمس احتياجاتهم، مشدداً على أن هذه الزيارات واللقاءات الدورية تهدف إلى تمكين مكتب شؤون أسر الشهداء من وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ توقعات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وتمكين هذه الأسر المعطاء من تحقيق أهدافها في إطار وطني يليق بالتضحيات التي قدموها وبذلوها في سبيل الوطن.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم والمضي قدماً في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.

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