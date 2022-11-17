«أبوظبي البحرية» تطلق خدمة التاكسي المائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أبوظبي البحرية، التي تم تأسيسها من قبل دائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي، عن إطلاق خدمة تاكسي مائي جديدة بالتعاون مع شركة «ميرال» الرائدة في تطوير وجهات وتجارب ترفيهية متميزة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن منطقة ياس باي وشاطئ الراحة. وتسهم خدمة التاكسي المائي الجديدة في تحسين الربط بين عدد من الواجهات البحرية الفريدة في الإمارة، وتوفر خيارات نقل إضافية للجمهور.

وستبدأ بالعمل بين المواقع ذات الطلب المرتفع على هذا النوع من النقل في ياس باي ومرسى ياس ومرسى البندر مع خطط لإطلاق محطات أخرى مستقبلاً، وستكون متاحة لسبعة أيام في الأسبوع وفق جداول زمنية محددة بفاصل زمني يبلغ ساعة واحدة بين الرحلات ما يضمن توافر المراكب البحرية الناقلة في كل محطة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات، دائرة البلديات والنقل: «نتعاون بشكل وثيق مع مجموعة موانئ أبوظبي من خلال أبوظبي البحرية، لتوفير خدمات متقدمة تعزز الربط بين المناطق المختلفة في الإمارة، وتسهم في جعل التنقل بين الوجهات ذات الطلب المرتفع على هذه الخدمات أكثر سهولة بالنسبة لسكان إمارة أبوظبي وزوارها على حد سواء». وأضاف: «تسلط خدمة التاكسي المائي الجديدة الضوء على جهودنا والتزامنا بتطوير خدمات بحرية حديثة وعصرية».

من جهته، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»: «تؤكد شراكتنا مع أبوظبي البحرية في إطلاق خدمة التاكسي المائي الجديدة التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام».

من جانبه، قال سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «نتطلع إلى توفير تجربة نقل فريدة للجمهور عبر الممرات المائية في إمارة أبوظبي من خلال هذه الخدمة الجديدة، كما نهدف إلى تطوير منظومة نقل متعدد الوسائط في الإمارة».



منظومة مستدامة

تتيح خدمة التاكسي المائي الجديدة منظومة مستدامة للنقل العام، وتوفر قنوات ربط مفعمة بالمشاهد الجميلة وتصل إلى المجتمع في منطقة الراحة، كما تشجع السياح على استكشاف المواقع المتميزة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس والتي تشهد تنامياً في شعبيتها، ومن ضمن ذلك موسم سباقات «فورمولا 1» لعام 2022 والذي ستقام في حلبة مرسى ياس. وتقوم «أبوظبي البحرية» عبر خدمة التاكسي المائي الجديدة وللمرة الأولى بدعم هذا الحدث المتميز من خلال توفير خيارات نقل جديدة إلى موقع الحدث لعشاق هذه السباقات.