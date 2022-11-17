«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق بطاقة صقر الإلكترونية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بطاقة صقر الإلكترونية، والتي سيتم استخدامها من قبل متعاملي النقل العام في إمارة رأس الخيمة لسداد تعرفة الرحلات من القيمة النقدية المتاحة في المحفظة الإلكترونية للبطاقة. وذلك انطلاقاً من جهود الهيئة لتوفير حلول نقل ذكية تتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية لتشجيع النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة لتسهيل رحلة المتعاملين عبر منظومة المواصلات العامة، وتوفير خيارات دفع مرنة، من خلال تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني لتعرفة حافلات النقل العام.

وتنقسم بطاقة صقر الإلكترونية إلى ثلاث فئات تشمل البطاقة الزرقاء لكافة الفئات والمستخدمين، البطاقة الذهبية لفئة أصحاب الهمم، والبطاقة الفضية للطلاب وكبار المواطنين والمقيمين ويمكن شراء البطاقات عبر منافذ البيع في محطة الحافلات الرئيسية بمنطقة الظيت الجنوبي أو الشراء المباشر من الحافلات حيث تبلغ قيمة شراء البطاقة لأول مرة 30 درهماً، ويكون الرصيد المتاح في المحفظة الإلكترونية 20 درهماً ويمكن إعادة شحنها من خلال المنافذ ذاتها.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي-مدير عام الهيئة، إلى أن إطلاق الهيئة لبطاقة صقر الإلكترونية سيحقق سهولة استخدام الحافلات صعوداً ونزولاً ويقلص زمن عملية سداد التعرفة، إضافةً إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني سيوفر قاعدة بيانات ستساهم في دعم تخطيط وتطوير منظومة النقل العام، كما تأتي بطاقة صقر ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الذكي في خدماتها وتوفير حلول سداد مرنة وذكية.