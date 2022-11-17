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بلدية أبوظبي تزين منطقة مهرجان الشيخ زايد

بلدية أبوظبي تزين منطقة مهرجان الشيخ زايد
18 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية الوثبة مشروعاً استهدف تزيين الطريق المؤدي إلى مقر مهرجان الشيخ زايد بهدف إضفاء المزيد من اللمسات الجمالية لموقع المهرجان، وتعزيز مظاهر البهجة والتناسق للمنطقة المحيطة بالمهرجان.

 

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وقد امتد النطاق الجغرافي لمشروع التزيين من دوار منتزه الوثبة إلى الدوار المؤدي إلى المهرجان، وتضمنت أهداف المشروع رفع وتحسين كفاءة الأصول بالمنطقة المحيطة بموقع المهرجان، بالإضافة إلى تجميل الشارع المؤدي إلى المهرجان نظرا لارتفاع رواد هذا الشارع في هذه الفترة من السنة بعد افتتاح المهرجان، وكذلك تطوير الجزيرة الوسطية من دوار قصر الوثبة إلى دوار مهرجان الشيخ زايد، وزراعة زهور موسمية داخل المهرجان وخارجه، وزراعة سياج نباتي على جانبي الطريق المؤدي للمهرجان، وأعمال التشغيل والصيانة للأصول الزراعية داخل المهرجان وخارجه، وقص وتحديد المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، وأعمال صيانة النخيل، وقص الأسيجة النباتية، وتنظيف وتنسيق الحصى الديكوري.

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