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%40 إنجاز تطوير سوق مشيرف بعجمان

عبدالرحمن النعيمي يتفقد المشروع بحضور خليفة الفلاسي (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:52

عجمان (الاتحاد) 

تفقد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير سوق مشيرف بعجمان، الذي يعد أحد مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية في الإمارة، ومن المتوقع إنجازه بالكامل في بداية العام المقبل 2023.

 

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وثمن عبدالرحمن النعيمي، العمل المستمر لتطوير مناطق الإمارة، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع السوق 40%، مشيراً إلى أن السوق يعد أحد أهم أسواق الإمارة، لتقديمه الخدمات المتنوعة لسكان الإمارة وزوارها وأهالي منطقة مشيرف منذ أوائل الثمانينيات وحتى يومنا الحالي.  من جهته، قدم المهندس خليفة الفلاسي، مدير إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شرحاً مفصلاً عن المشروع، الذي ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 3 ملايين و100 ألف درهم، وتتضمن صيانة جميع المحال وتجميل واجهاتها وتوفير مظلات وممرات مشاة وجلسات خارجية ومساحات خضراء لمرتاديه.

دائرة البلدية والتخطيط
مشيرف
الإمارات
عجمان
عبد الرحمن النعيمي
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