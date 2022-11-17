شرطة أبوظبي تعرف بـ «مستقبل صحي للإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي «الملتقى التعريفي بدراسة مستقبل صحي للإمارات»، بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي وبالتنسيق مع المعنيين في إدارة الخدمات الطبية، وذلك في قاعة مسرح الشهيد في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في تحقيق التطلعات الرئيسية لأهداف دراسة مستقبل صحي للإمارات، والتي تُعد من المشروعات الصحية العملاقة والرائدة في استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية ودخول حقبة جديدة تستند على الأبحاث العلمية المواكبة للمستجدات على ايدي خبراء متخصصين، مما يسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي تدعم المستقبل الصحي في دولة الإمارات.

وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي الكبير بتنظيم العديد من الورش والمحاضرات التثقيفية والصحية لتوعية منتسبيها للمشاركة في هذا الدراسة الوطنية المهمة والتي شهدت تعاوناً متميزاً بين نخبة من الباحثين والأطباء من جامعات ومستشفيات كبرى في دولة الإمارات للمرة الأولى لإجراء دراسة مستقبل صحي للإمارات التي تهدف إلى دعوة 20 ألف مواطن ومواطنة من عمر 18 سنة فأعلى للمشاركة فيها لمعرفة تأثير الأنماط المعيشية، والعوامل البيئية والوراثية على الحالة الصحية لدى المجتمع، إسهاماً في توفير فرص أفضل لحياة طويلة خالية من المرض والمعوقات للأجيال القادمة.