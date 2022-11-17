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شرطة أبوظبي تنفذ «أطفالنا مسؤوليتنا»

جانب من المبادرة التي أُقيمت بمركز بوادي مول التجاري بالعين (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية المرور والدوريات، وبمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة ساعد للأنظمة المرورية ونادي العين الرياضي الثقافي مبادرة «أطفالنا مسؤوليتنا» في مركز بوادي مول التجاري بمدينة العين، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل في 20 من الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

 

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ورحبت إدارة مرور العين بالزوار ووزعت الهدايا بمسرح الفعالية، ونفذت فقرة حول الأنظمة المرورية ومسابقات تثقيفية للجمهور وشرح حول دورية السعادة ودورية الطفل، وقدمت إدارة مكافحة المخدرات بالعين فقرة توعية حول أضرار المخدرات، وكيفية تعزيز الحماية والوقاية من الوقوع في مخاطر الإدمان ورفقاء السوء، وقدمت إدارة التفتيش الأمني k9 استعراضاً للكلاب البوليسية.
وتعرف الزوار من قسم شؤون الشرطة المجتمعية على أهداف مبادرة كلنا شرطة، وكيفية الانضمام للمبادرة وقدمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، مجموعة من الأسئلة الثقافية المنوعة لتوعية الجمهور حول أهمية القراءة.
وشاهد الجمهور بإعجاب فرسان شرطة أبوظبي أمام مركز بوادي مول ودورية الدراجات الهوائية بعدها، قدمت فرقة موسيقى الشرطة من إدارة المراسم والعلاقات العامة معزوفات وطنية وتراثية وسط إعجاب الجمهور.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أطفالنا مسؤوليتنا
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