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تكريم باكستاني بادر بتنظيم حركة السير

تكريم باكستاني بادر بتنظيم حركة السير
18 نوفمبر 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، عباس خان باتي خان، من الجنسية الباكستانية، تقديراً لمبادرته في سرعة تنظيم حركة السير والمرور في إحدى التقاطعات في إمارة دبي، لحين حضور الدورية الشرطية المُختصة.

 

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وجاء تكريم معالي الفريق المري لعباس خان بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو له على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر فيه قيامه بتنظيم حركة السير والمرور في أحد التقاطعات، مما ساهم في تعزيز السلامة العامة لمُستخدمي الطريق.

دبي
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عبدالله خليفة المري
شرطة دبي
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