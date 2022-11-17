تكريم باكستاني بادر بتنظيم حركة السير

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، عباس خان باتي خان، من الجنسية الباكستانية، تقديراً لمبادرته في سرعة تنظيم حركة السير والمرور في إحدى التقاطعات في إمارة دبي، لحين حضور الدورية الشرطية المُختصة.

وجاء تكريم معالي الفريق المري لعباس خان بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو له على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر فيه قيامه بتنظيم حركة السير والمرور في أحد التقاطعات، مما ساهم في تعزيز السلامة العامة لمُستخدمي الطريق.