أكاديمية ربدان تُنظّم «اليوم المفتوح الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية ربدان «اليوم المفتوح الأول»، في مقرها الرئيسي في أبوظبي، بهدف دعم الطلبة والمهتمين في عملية اختيارهم للبرامج النوعية والمتخصصة التي تناسبهم والتي تطرحها الأكاديمية للفصل الأكاديمي الثاني 2023.

وتضمنت الفعالية منصات مختلفة تُمثل كل واحدة منها برنامجاً من برامج أكاديمية ربدان المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، حيث قابل الزوّار عند كل منصة ممثلين عن البرامج ذات الصلة الذين قدموا إيجازاً تفصيلياً يتضمن نبذة عن البرنامج ورسالته وأهدافه التعليمية والساعات المعتمدة ومتطلبات القبول ذات الصلة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لكل برنامج على حدة.

وتعرّف الزوّار على أحدث التقنيات في مجالات الواقع الافتراضي والمدمج والمتعلقة بالتخصصات الأكاديمية ذات الصلة.