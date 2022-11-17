الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أكاديمية ربدان تُنظّم «اليوم المفتوح الأول»

أكاديمية ربدان تُنظّم «اليوم المفتوح الأول»
18 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية ربدان «اليوم المفتوح الأول»، في مقرها الرئيسي في أبوظبي، بهدف دعم الطلبة والمهتمين في عملية اختيارهم للبرامج النوعية والمتخصصة التي تناسبهم والتي تطرحها الأكاديمية للفصل الأكاديمي الثاني 2023.

 

أخبار ذات صلة
أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
ماراثون زايد يرسم لوحة الخير في أبوظبي غداً

وتضمنت الفعالية منصات مختلفة تُمثل كل واحدة منها برنامجاً من برامج أكاديمية ربدان المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، حيث قابل الزوّار عند كل منصة ممثلين عن البرامج ذات الصلة الذين قدموا إيجازاً تفصيلياً يتضمن نبذة عن البرنامج ورسالته وأهدافه التعليمية والساعات المعتمدة ومتطلبات القبول ذات الصلة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لكل برنامج على حدة.
وتعرّف الزوّار على أحدث التقنيات في مجالات الواقع الافتراضي والمدمج والمتعلقة بالتخصصات الأكاديمية ذات الصلة.

أبوظبي
الإمارات
أكاديمية ربدان
اليوم المفتوح
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الرياضي
أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©