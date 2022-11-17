«أم الإمارات» تعزي حرم الرئيس التركي في ضحايا حادث التفجير الإرهابي
«أم الإمارات» تعزي حرم الرئيس التركي في ضحايا حادث التفجير الإرهابي
17 نوفمبر 2022 19:15
بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أعربت فيها عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا المصاب الجلل التي تعرضت له الجمهورية التركية الصديقة جراء حادث التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة إسطنبول.
و قالت سموها في البرقية: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نود أن نعرب لكم عن خالص تعازينا في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الآثم.. سائلين الله تعالي المغفرة والرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.. ومتمنين أن يديم الله عليكم الصحة والعافية وعلى الشعب التركي الأمن والأمان».