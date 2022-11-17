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طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
17 نوفمبر 2022 18:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 19:12 والجزر الأول عند الساعة 13:52الثاني عند الساعة 02:42.

 

فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:04 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

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المصدر: وام
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