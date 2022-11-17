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طيران الإمارات تبث مباريات كأس العالم مباشرة على رحلاتها

طيران الإمارات تبث مباريات كأس العالم مباشرة على رحلاتها
17 نوفمبر 2022 17:31

أعلنت طيران الإمارات أنها ستبث جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرة على جميع رحلاتها.
وسيستمتع الركاب في جميع الدرجات بمشاهدة المباريات على شاشاتهم الشخصية على قناة "سبورت 24" عبر نظام طيران الإمارات الترفيهي وكذلك على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على طائرات A380 وفي صالاتها الخاصة في المطارات العالمية.

 

وجهزت طيران الإمارات أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي بما في ذلك قناتا الرياضة "سبورت 24" و"سبورت 24 إكسترا".

 

واعتبارا من 20 نوفمبر الجاري سيتمكن الركاب من مشاهدة جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على قناة "سبورت 24" عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice بما في ذلك المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

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