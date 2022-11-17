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محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب

محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب
17 نوفمبر 2022 17:25

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم الخميس، أن استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب.

 

 

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب.. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجر العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله».

 

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
قطر
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