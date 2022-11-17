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القبض على 5 أشخاص يسرقون بأدوات حادة في الشارقة

القبض على 5 أشخاص يسرقون بأدوات حادة في الشارقة
17 نوفمبر 2022 16:34

الشارقة (الاتحاد) 
تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يحملون الجنسية الأفريقية، متخصصين في السرقة باستخدام أدوات حادة في عملياتهم.وتؤكد شرطة الشارقة جاهزيتها للتصدي لأية أفعال أو سلوكيات تمس أمن وسلامة الإمارة، من خلال عمليات التفتيش والضبطيات المستمرة، مشيرة إلى أنها تمتلك كوادر من أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، ذات كفاءة وخبرة عاليتين في التعامل مع مختلف الظواهر الخطرة على المجتمع، وتتبع الجناة، والقبض عليهم بالسرعة الممكنة، وتسليمهم ليد العدالة.
وناشدت شرطة الشارقة أفراد المجتمع التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ وتقديم أية معلومات عند رصد أية تجاوزات وتصرفات، أو كل ما يثير الريبة والانتباه، بالتواصل عبر قنواتها الإلكترونية، ليكونوا بذلك شركاء في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.

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