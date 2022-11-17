الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الكونجرس العالمي للإعلام يناقش دور وسائل الإعلام في التصدي للأخبار الكاذبة والمغلوطة

الكونجرس العالمي للإعلام يناقش دور وسائل الإعلام في التصدي للأخبار الكاذبة والمغلوطة
17 نوفمبر 2022 14:48

شهدت فعاليات اليوم الثالث من الكونجرس العالمي للإعلام جلسة حوارية بعنوان "تسليط الضوء على وسائل الإعلام الإقليمية: أميركا الجنوبية".

ناقش المشاركون خلال الندوة أهمية قيام وسائل الإعلام بأشكالها وأنواعها بالتصدي للأخبار الكاذبة والمغلوطة خاصة ما تتعلق منها بالسياسات والشؤون الصحية، والعمل على تعزيز مهارات الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من التفريق بين الأخبار الصحيحة والكاذبة.

ونوه المشاركون بالدور الهام للتكنولوجيات الحديثة في التصدي لمثل هذه الأخبار مثل استخدام رمز الاستجابة السريع في إرشاد القراء وتحويلهم إلى المواقع الصحيحة لمصادر الأخبار.

وفي سؤال حول ما إذا كانت التقنيات التكنولوجيا قد تصبح بديلاً للعنصر البشري في المجال الإعلامي، أكد المشاركون أن التكنولوجيا الحديثة فرصة لتسهيل وتسريع العمل الصحفي، وليست تهديداً باعتبار أن العنصر البشري الأساس في إنجاح عملية إيصال المعلومة الصحيحة إلى الجمهور المستهدف.

في سياق متصل - وخلال جلسة حوارية بعنوان "الاستقالة الكبرى في قطاع الإعلام"، تطرق المتحدثون إلى التغييرات الحاصلة في النموذج المتبع في الصحافة والإعلام مع انتشار التكنولوجيات، ودورها في تغيير نظرة المجتمع ككل للعالم من حولنا لكن يبقى الموضوع الأهم هو كيفية استخدام هذه التقنيات بالشكل الأنسب والصحيح.

وأكد المشاركون أن الحقية الجديدة للإعلام تتطلب تنوعاً في المهارات وقدرة على القيام بعدة مهام في وقت واحد دون إغفال جودة المحتوى والتركيز على الرسالة الموجهة للجمهور خاصة فئة الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استخداماً لهذه التقنيات.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: الكونجرس العالمي للإعلام نجح في رسم ملامح مستقبل القطاع
إعلاميون خليجيون لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة والإعلام يتطور بسرعة مذهلة
المصدر: وام
الكونجرس
الإعلام
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة عن 99 عاما بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©