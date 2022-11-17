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خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان العين للكتاب 2022

خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان العين للكتاب 2022
17 نوفمبر 2022 12:21

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات "مهرجان العين للكتاب"، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مكتبة زايد المركزية، ويستمر لغاية 20 نوفمبر الجاري.

وتفقدّ سموّه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان للاطلاع على أحدث الأعمال الأدبية والفكرية التي تسهم في إثراء الساحة الثقافية محلياً وإقليمياً، مُثمناً جهود الدائرة والمركز في دعم الثقافة واللغة العربية.

ورافق سموه خلال هذه الزيارة كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل الدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتُقام فعاليات مهرجان العين للكتاب تحت شعار "العين أوسع لك من الدار" في خمسة مواقع ثقافية في منطقة العين، من ضمنها استاد هزاع بن زايد المقر الرئيسي للمهرجان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحضور البارز  لمنطقة العين على الساحة الثقافية والإبداعية.

ويشمل مهرجان العين للكتاب برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والعروض الفنية وجلسات المناقشة الأدبية وورش عمل القراءة، كما استضاف المهرجان حفل تكريم الفائزين بجائزة "كنز الجيل" في دورتها الأولى والتي تحتفي بالأدباء والكتاب والفنانين الذين أسهموا في إثراء الشعر النبطي وتعزيز حضور هذا الموروث الشعري العربي الأصيل، ودعم جهود الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها أدبياً وثقافياً.

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