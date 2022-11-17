فيديو.. شرطة عجمان تُعيد حقيبة مسروقة بداخلها 200 ألف درهم لصاحبتها

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان حقيبة مسروقة تحتوي على مبلغ 200 ألف درهم لسيدة من الجنسية الآسيوية بعد قيام شخص بسرقتها أثناء انشغالها في محلها التجاري.

وحول تفاصيل القضية قال الرائد محمد خلفان الشعالي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام شخص بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي كبير أثناء انشغال السيدة في متجرها.

‏وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والتحريات والمباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبعد الاستماع إلى إفادة الشاكية تبين أن شخصاً دخل إلى المتجر في الوقت الذي كانت متواجدة فيه داخل المخزن، وحينما لاحظ عدم وجود شخص داخل المتجر توجه إلى كاونتر المحاسب وقام بسرقة حقيبة سوداء موجودة في خزانة، وحينما عادت السيدة إلى المتجر لاحظت أن الحقيبة قد اختفت فقامت على الفور بتبليغ الشرطة.

‏وبالبحث والتحري تبين أن شخصاً من الجنسية الإفريقية قام بسرقة الحقيبة وهو متواجد في إمارة الشارقة، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة الشارقة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ الموصوف، واعادته الشرطة كاملاً إلى الشاكية وذلك خلال 24 ساعة من تلقي البلاغ، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجريمة وتم أخذ إفادته لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

‏وأشاد الرائد محمد خلفان الشعالي بجهود أفراد مركز شرطة الجرف وافراد التحريات وخبرتهم في التعامل مع القضية التي أفضت بإلقاء القبض على المتهمين وإعادة الحقوق إلى أصحابها في وقت قياسي، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي شخص يهدد أمن وأمان المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.