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شرطة أبوظبي تحذر من "الوقوف داخل الصندوق الأصفر" وتجاوز الإشارة الحمراء

شرطة أبوظبي تحذر من "الوقوف داخل الصندوق الأصفر " وتجاوز الإشارة الحمراء
17 نوفمبر 2022 10:10

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الوقوف بالمركبة داخل الصندوق الأصفر في التقاطعات وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء. 

ودعت السائقين إلى عدم زيادة السرعة بهدف اللحاق بالإشارة الضوئية، بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وقبل تحوّلها إلى اللون الأحمر تفادياً للاصطدام مع المركبات القادمة من الاتجاه الآخر. 

واكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، إن الوقوف في المنطقة المخططة التي تلتقي بها جميع اتجاهات الطرق على التقاطعات يشكّل خطراً بالغاً ويعرّض السائقين للخطر. 

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم عبور المركبات الإشارات الضوئية إلا إذا كان مسارها سالكاً لإفساح الطريق للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى في حال تغيير الإشارة الضوئية، مؤكدًا الحرص على  رفع  الثقافة المرورية بين السائقين تفادياً لمخاطر الوقوف في الصندوق الأصفر. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطرق
الإشارة الحمراء
شرطة أبوظبي
المخالفات المرورية
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