«القلب الكبير» تؤسس «مدرسة النور» في مطروح المصرية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بدعم ومساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم التي تتخذ من الشارقة مقراً، مشروعاً جديداً لبناء مدرسة ابتدائية في محافظة مطروح، شمال غرب مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليون درهم (نحو 607.7 ألف دولار).

ويهدف مشروع «مدرسة النور» الذي ينفذ بالشراكة مع «مؤسسة مصر الخير» التنموية ذات النفع العام، إلى رفع معدلات التعليم، وتوفير خدمات تعليمية آمنة، وتعزيز الركائز الأساسية للتنمية البشرية في محافظة مطروح، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2023. وتضم قائمة المستفيدين المباشرين من المشروع أكثر من 600 فرد من الطلاب والمعلمين والعاملين، إذ يسهم بناء مدرسة النور الابتدائية بتعزيز فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة، وتوفير بيئة تعليمية لتمكين الطلبة، والحد من التسرب المدرسي لدى أطفال المجتمعات المتعففة، وفي العام الأول من افتتاح المدرسة، ستشمل قائمة المستفيدين 120 طالباً، و20 معلماً، و10 عمال خدمات، و10 قادة مجتمعيين لإجراء عملية رصد مجتمعي دوري للمشروع وأثره للتأكد من أن أهدافه الرامية لرفع مستوى التعليم وتخفيض الأمية تسير وفق المخطط له، بالإضافة إلى 440 طالباً سيستفيدون من المدرسة في الأعوام الثلاثة التي تليه.

خيارات علاجية

أكدت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، أن المشروع الجديد يسهل وصول الطلبة الأكثر احتياجاً إلى التعليم ذي الجودة العالية في بيئة تعليمية آمنة، بهدف تمكين الأجيال الناشئة ومساعدتهم على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في المجتمع، ما يسهم في استثمار الموارد البشرية بشكل صحيح وتحفيز التنمية في تلك المناطق. وأضافت الحمادي: «تلتزم مؤسسة القلب الكبير بدعم المشاريع المستدامة ذات المدى الطويل التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم ورفع قدرتها التنافسية، والارتقاء بجودتها، ويعد التعليم هدفاً رئيساً من أهداف التنمية المستدامة الشاملة لأي دولة، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أهداف المؤسسة الرامية لتعزيز التنمية البشرية، وتوفير الفرص التعليمية لمساعدة المجتمعات المحتاجة على بناء مستقبل واعد للأجيال الناشئة».