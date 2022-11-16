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الإمارات

15 قرية نفذتها «الشارقة الخيرية» حول العالم

إحدى القرى التي تم تنفيذها في آسيا (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:47

الشارقة (الاتحاد) 

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بلغت أعداد المنشآت القروية التي قامت جمعية الشارقة الخيرية ببنائها بدعم المتبرعين، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارات الدولة في البلدان المستفيدة، نحو 15 قرية، خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.
وتضم القرى التي تم تنفيذها في بلدان آسيا وأفريقيا، العديد من المنشآت الخدمية التي تستهدف تعمير المناطق السكنية مثل البيوت السكنية ومراكز الرعاية الصحية والتعليمية ومصادر لتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي والمحال الوقفية ومشاريع الأسر المنتجة. 
وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن الجمعية نفذت القرى في سريلانكا، وليبيريا والسودان والنيجر وموريتانيا، واشتملت على 294 بيتاً للفقراء، و8 آبار ومحطات لتوفير وتنقية مياه الشرب، و9 مدارس تعليمية وفصول لتحفيظ القرآن الكريم، و5 مساجد، إلى جانب 4 مشاريع وقفية وإنتاجية لدعم الأسر المنتجة، و13 محلاً وقفياً، و6 مستوصفات ومراكز للرعاية الصحية، مشيراً إلى أهمية مشروع القرى الخيرية في توفير بنية أساسية من المنشآت ذات الأهمية القصوى لسكان المناطق النائية، وهم من الطبقة التي تُصنف تحت خط الفقر، حيث تعاني انعدام المسكن والخدمات المهمة مثل المساجد ودور الرعاية الصحية والتعليمية، وندرة المياه، خاصة في المناطق التي يضربها الجفاف طوال العام في أدغال أفريقيا.

جمعية الشارقة الخيرية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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