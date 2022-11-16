«دبي التجاري» ينال «علامة الوقف»

دبي (الاتحاد)

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي متمثلة بمركزمحمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف، بنك دبي التجاري «علامة دبي للوقف»، تقديراً لمشاركته في مبادرات مجتمعية خيرية مختلفة، وانضمامه لدعم مبادرة «خبز السبيل».

وسلَّم علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور خالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، وزينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف، «علامة دبي للوقف» إلى عثمان بن هندي، الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وعامر محمد مكي، رئيس المسؤولية المجتمعية ببنك دبي التجاري، بحضور عدد من الإداريين من كلا الجانبين، وذلك في مقر المؤسسة في القرهود.

وتقدم المؤسسة «علامة دبي للوقف» لمؤسسات القطاعين العام والخاص، في إطار نوع من التقدير للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها إسهامات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

وأعرب المطوع عن شكره لبنك دبي التجاري على مساهماته الخيرية في دعم المبادرات المجتمعية في شتى المجالات، وقال المطوع: «إن (دبي التجاري) استحق علامة وقف دبي تقديراً لحرصه على الدعم المتواصل للمشروعات الوقفية الإنسانية».

وأكد المطوع أن شراكات المؤسسة مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني وإفساح المجال للمشاركة في تلبية الاحتياجات المجتمعية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة للمشروعات الوقفية الخيرية.