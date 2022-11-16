جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تشارك في تكريم المعلمين المتأهلين

أبوظبي (وام)

شاركت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، في الاحتفاليات التي أُقيمت في عددٍ من الدول المنتسبة للجائزة، للإعلان عن أسماء المعلمين المتأهلين إلى المرحلة الثانية للجائزة في دورتها الرابعة، للاحتفاء بهم وتكريمهم. وتستمر فعاليات الإعلان عن أسماء المعلمين المتأهلين في الدول المشاركة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري. وتنظم الجائزة في شهر أكتوبر 2023، الحفل الختامي للإعلان عن الفائز، علماً بأن عدد الدول المشاركة في الدورة الرابعة وصل إلى 13 دولة عربية وأجنبية، وسيحصل الفائز على مليون درهم، بجانب مجموعة من الجوائز القيمة التي تخصص للمعلمين المتميزين، وكذلك جوائز أخرى تقدم للمعلمين المتأهلين للمرحلة الثانية.

وأشادت الدول المشاركة بالجائزة، بدور الإمارات وقيادتها في ترسيخ الأسس التي تعلي من شأن المعلم، وتوظيف الممكنات لتطوير التعليم وتعزيز الحراك التربوي محلياً وعربياً وعالمياً.

ونظمت وزارة التربية السورية، حفلاً شهده، معالي دارم طباع وزير التربية في سوريا، والدكتور حمد الدرمكي أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، ووفد من سفارة الدولة، وحشد من المعلمين والتربويين.

وقال معالي دارم طباع: «ونحن نحتفي بمشاركتنا بهذه الجائزة المهمة، نشعر بالفخر والاعتزاز برسل المعرفة والعلم، فحق لهم أن يكونوا مكرمين، يكرمهم تلاميذهم لما يقدموه لهم من علم وأخلاق وقيم، ويكرمهم المجتمع لما كرسوا حياتهم من أجله من نقل رسالة سامية، ويكرمهم الله بأنهم جعلهم بمرتبة الأنبياء، فأصبح المعلمون أرباب المجتمع». وقد تأهل من الجمهورية العربية السورية كل من المعلم حسن راشد العلي والمعلمة بارعة هيثم مسرابي.

ونظمت وزارة التربية في جمهورية العراق، حفلاً شهده أعضاء من الهيئة الإدارية والكوادر التعليمية للاحتفاء بالمعلمين المتأهلين للمرحلة الثانية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وتقدمت وزارة التربية العراقية بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يقدمه من دعم للتعليم ورعاية للجائزة. وثمنت الدور الكبير للقائمين على الدورة الرابعة للجائزة، ما أسهم في تطور الجائزة على المستويين العربي والعالمي. وفي المملكة المغربية الشقيقة، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حفل تكريم المعلمين المتأهلين، وذلك في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية في الرباط، بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوسف بلقاسمي، والأمين العام للجائزة الدكتور حمد الدرمكي.

وقد تأهل من المملكة المغربية كل من المعلم مصطفى علي جلال والمعلمة حسناء التونسي بوشعلة والمعلمة أمل محمد أبو مسلم. وأكد الدكتور حمد الدرمكي أن هذا الاحتفال يعزز لدينا الفخر والتقدير الذي نكنه للمعلم، ويؤكد ما يتمتع به المعلم من اهتمام ورعاية. كما نظمت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية حفلاً بحضور الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام لجائزة محمد بن زايد الدكتور حمد الدرمكي. وعبر الدكتور حمد الدرمكي في كلمته، عن سعادته في المشاركة في هذا الحفل، لتكريم المعلمين المتميزين في الأردن، والتي تشارك للمرة الثانية في الجائزة، لتضيف عنصر التنافسية، من خلال جودة المشاركة من قبل عديد من المعلمين، وهذا بالتالي يسهم في ترسيخ أهداف الجائزة، وحرصها على الوصول إلى كل معلم ومعلمة، ومنحهم فرصة المشاركة وتكريمهم تقديراً لجهودهم وعطاءاتهم التربوية الجلية.

الأردن

تأهل من المملكة الأردنية الهاشمية كل من المعلم أحمد ربحي أبو شندي والمعلمة جواهر عبدالكريم الغويري. وأوضح الدكتور حمد الدرمكي أن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، هي نتاج رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثمرت عن جائزة تربوية نوعية، تجاوزت حدود الوطن والعالم العربي، لتنتقل إلى العالمية، هدفها تكريم وتعزيز دور المعلم كقائد للعملية التربوية. وذكر أن الجائزة، وتحديداً في دورتها الرابعة شهدت، تغييرات جذرية في جوانب مختلفة، وهذا التغيير يقع ضمن صلب توجهات الجائزة، حيث التغيير والتحسين والتجويد في المعايير والأهداف، وآلية التقديم، ومتطلبات الترشح، والدول المستهدفة، وغيرها من الأمور التي ترفد الجائزة بقيمة تربوية إضافية. وأعربت الدول المشاركة في الجائزة، عن اعتزازها بالمعلم وما يقوم به من مهام وأدوار تربوية حيوية، مباركة للمعلمين المتميزين الذين شاركوا في الجائزة. كما أكدت الدول المشاركة، أن الإمارات العربية المتحدة، دولة رائدة في التعليم، وداعمة على مستوى القيادة للمبادرات التعليمية.