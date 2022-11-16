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أكاديمية الإعلام الجديد تحتفي بالدفعة الثالثة من خريجي «فارس المحتوى»

أكاديمية الإعلام الجديد تحتفي بالدفعة الثالثة من خريجي «فارس المحتوى»
17 نوفمبر 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء احتفال أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، بالدفعة الثالثة من خريجي برنامج «فارس المحتوى» والتي ضمت 48 صانع محتوى ضمن برنامج تدريبي متخصص استمر لأكثر من 80 ساعة تدريبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي. يهدف برنامج «فارس المحتوى» إلى استقطاب جيل الشباب وتأهيله بالمهارات والمواهب والخبرات لقيادة صناعة المحتوى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهودها في بناء القدرات وتنمية المواهب والخبرات الرقمية لدى المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي المتميز في المنطقة العربية.
أكد حسين العتولي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد بالإنابة، أن الأكاديمية تمثل منصة للشباب المبدع للتعرف عن قرب على المهارات والأدوات الحديثة في عالم صناعة المحتوى، واستطاع برنامج فارس المحتوى من إعداد كفاءات محترفة ومؤثرين في مختلف المجالات والتخصصات. استقطبت أكاديمية الإعلام الجديد 48 صانع محتوى خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي، ضمن برنامج تدريبي مكثف ومتخصص، قدمه 25 من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين حول العالم، وقدرت عدد ساعات التدريب له 3.840 ساعة للمشاركين، وذلك في تطوير الاستراتيجيات للمحتوى وإدارة منصاته، وبهدف رعاية وتطوير مهاراتهم في الإعلام الرقمي، وإنشاء قنواتهم وعلاماتهم التجارية الشخصية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وصناع المحتوى العالميين في الأكاديمية.  

محمد عبدالله القرقاوي
الإعلام الرقمي
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