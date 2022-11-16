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سلطان بن أحمد القاسمي يسلم جميلة القاسمي وجمعة الماجد الدكتوراه الفخرية

سلطان بن أحمد القاسمي يقلد جمعة الماجد الدكتوراه (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:49

الشارقة (وام)

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سلم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومعالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. ويأتي تكريم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، ومعالي جمعة الماجد، بمنحهما درجة الدكتوراه الفخرية بناءً على قرار مجلس أمناء جامعة الشارقة في اجتماعه الـ53 لعام 2021 - 2022م، واستناداً على لوائح الجامعة في منح هذه الدرجة إلى الشخصيات العامة ذات الأدوار الكبيرة في خدمة المجتمع.
وقلد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي شهادة الدكتوراه الفخرية، وذلك في المبنى الرئيس للجامعة، تقديراً لمساهماتها المتميزة، وجهودها الكبيرة التي بذلتها في خدمة المجتمع بتفان وإخلاص. وقدمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي في كلمة لها خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة على دعم سموه لمسيرة العلم والمعرفة ومختلف الفئات المجتمعية في إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس جامعة الشارقة، ومجلس أمناء الجامعة على ثقتهم العالية ومنحها هذا التكريم.
وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد قام، بتسليم معالي جمعة الماجد، شهادة الدكتوراه الفخرية وذلك بمنزله.
وقدم الماجد في كلمة له بهذه المناسبة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لاهتمامه الكبير بالعلم والتعليم، ورعايته الكريمة للعديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية داخل الدولة وخارجها، إيماناً منه بدور العلم في ازدهار الأمم والشعوب.

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جمعة الماجد
جامعة الشارقة
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