الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التربيـة» تطلق حملة التوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل

«التربيـة» تطلق حملة التوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل
17 نوفمبر 2022 01:48

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء، حملة للتوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، تحت شعار: «حمايتهم أولويتنا»، وذلك في إطار التزامها بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل، من دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
تم إطلاق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، خلال الاجتماع الثاني لمجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية الذي حضره معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وأعضاء المجلس.
وتستهدف السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى اختصاصيي حماية الطفل، والعاملين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ووحدة حماية الطفل في الوزارة والجهات المعنية.  
  وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً والسباقة في مجال حماية الطفولة، كما أن الأطفال في ظل الرؤية الفذة للقيادة الحكيمة يتمتعون بالدعم والرعاية وتنمية مواهبهم، وتوفير البيئات الحاضنة لإبداعهم وتميزهم انطلاقاً من أن الاهتمام بالطفولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء جيل قادر على المشاركة بفاعلية في استدامة تطور الدولة ونهضتها. وأكدت حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطفل ومستقبله التعليمي، والحفاظ على حقه في التعلم وحمايته من كافة أشكال الإساءة أو العنف، وتعزيز التوعية بحقوقه، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت «وحدة حماية الطفل»؛ لأن سلامته وتنشئته في بيئات مدرسية آمنة ومستقرة، تساهم في بناء أجيال مبدعة ومبتكرة .

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
حماية الطفل
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©