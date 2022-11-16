«التربيـة» تطلق حملة التوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء، حملة للتوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، تحت شعار: «حمايتهم أولويتنا»، وذلك في إطار التزامها بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل، من دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.

تم إطلاق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، خلال الاجتماع الثاني لمجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية الذي حضره معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وأعضاء المجلس.

وتستهدف السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى اختصاصيي حماية الطفل، والعاملين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ووحدة حماية الطفل في الوزارة والجهات المعنية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً والسباقة في مجال حماية الطفولة، كما أن الأطفال في ظل الرؤية الفذة للقيادة الحكيمة يتمتعون بالدعم والرعاية وتنمية مواهبهم، وتوفير البيئات الحاضنة لإبداعهم وتميزهم انطلاقاً من أن الاهتمام بالطفولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء جيل قادر على المشاركة بفاعلية في استدامة تطور الدولة ونهضتها. وأكدت حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطفل ومستقبله التعليمي، والحفاظ على حقه في التعلم وحمايته من كافة أشكال الإساءة أو العنف، وتعزيز التوعية بحقوقه، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت «وحدة حماية الطفل»؛ لأن سلامته وتنشئته في بيئات مدرسية آمنة ومستقرة، تساهم في بناء أجيال مبدعة ومبتكرة .