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الإمارات

سعود بن صقر: الشراكات الدولية الأساس لبناء مستقبل أفضل للأجيال

سعود بن صقر والحضور خلال افتتاح المنتدى (وام)
17 نوفمبر 2022 01:49

رأس الخيمة (وام)

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أهمية الشراكات الدولية باعتبارها الأساس لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وحرص دولة الإمارات على المساهمة في دفع جهود أجندة المواطنة العالمية نحو تحقيق أهدافها الإنسانية.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح «منتدى المواطن العالمي» المنعقد في رأس الخيمة بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار.
وقال سموه: «رأس الخيمة حريصة على تعزيز مفهوم المواطنة العالمية، انطلاقاً من تجربة الإمارات الملهمة التي تستند إلى هويتها الوطنية، وقيمها المجتمعية الأصيلة، وتسعى إلى أن تكون منصة لتوفير فرص النمو، واستشراف المستقبل الواعد».
وأضاف سموه: «تعكس استضافة رأس الخيمة لمنتدى المواطن العالمي للمرة الثانية على التوالي حرصنا على تبني نهج تنموي مستدام في مختلف القطاعات الحيوية، وإطلاق حراك فكري تقوده نخبة من العقول المبدعة، وأصحاب البصمات النوعية.. يعزز هذا المحفل الدولي تنافسية رأس الخيمة ومكانتها منصةً عالميةً للحوار الإيجابي، وشريكاً في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات العصر».
وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن المواطنة العالمية ضمانة لتقدم المجتمعات وازدهار الحضارات واستدامة الموارد لأجيال المستقبل، وأن استكشاف الفرص التنموية الجديدة والتغلب على التحديات العالمية يتطلب تضافر الجهود، وزيادة العمل الدولي من خلال استثمار المشتركات الإنسانية لنشر القيم والمبادئ العالمية الجامعة، مؤكداً سموه أهمية المواطنة في إطلاق الطاقات الكامنة للأفراد، ولعب دور مؤثر في صناعة التغيير الإيجابي، وتأسيس مجتمعات عالمية مترابطة مرنة ومزدهرة.

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المنتدى
يستمر انعقاد «منتدى المواطن العالمي» 2022 في رأس الخيمة، حتى 17 نوفمبر الجاري، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ويشهد مشاركة العديد من الشخصيات العالمية في مختلف المجالات.

سعود بن صقر
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