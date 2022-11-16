عجمان تعتمد برنامج الاحتفال باليوم الوطني

عجمان (وام)

أقرت اللجنة العليا المعنية باحتفالات اليوم الوطني بإمارة عجمان، في اجتماعها أمس بديوان الحاكم، برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ51. وتقرر تدشين الفعاليات في ثلاثة مواقع في الإمارة في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة يوسف محمد النعيمي رئيس اللجنة.. الاستعدادات الخاصة ببرنامج وفعاليات الاحتفالات بـ «اليوم الوطني الـ 51 للإمارات» على مستوى إمارة عجمان.

وبحث الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الحكومية.. المقترحات والبرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني الـ 51 في إمارة عجمان، والجدول الزمني لجميع الفعاليات التي ستقام في الإمارة، إضافة إلى مهام اللجان وفرق العمل في مختلف مدن إمارة عجمان. وحددت اللجنة العليا أن تكون منطقة «الباهية» موقعاً رئيساً للاحتفال في يوم 28 نوفمبر، وموقعين فرعيين في عجمان مارينا وحديقة العلم، وذلك بمشاركة الدوائر الحكومية المحلية والمؤسسات الاتحادية والقطاعات العامة والخاصة والهيئات.

ويشتمل برنامج الاحتفال في منطقة «الباهية» على القرية التراثية ومهرجان «عرضة الاتحاد»، بمشاركة الهجن والخيل، ويتضمن عروضاً فنية وأنشطة تراثية وفرق الفنون الشعبية، والأغاني الوطنية والأهازيج وقصائد شعرية.

كما يشتمل برنامج الاحتفال في منطقتي عجمان مارينا وحديقة العلم على فعاليات وطنية وترفيهية متنوعة، من بينها عروض مسرحية وألعاب للأطفال ومرسم ومسابقات وأكشاك لبيع المنتجات التراثية من المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية ومنتجات المشاريع الصغيرة المنزلية ومطاعم، ونصب شاشة كبيرة في كل موقع لعرض الحفل الرئيس لليوم الوطني المقام في أبوظبي في 2 ديسمبر.

وثمن يوسف محمد النعيمي دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للجنة ومتابعة عملها على الصعد كافة.

وقال النعيمي: إن الفعاليات تتماشى مع المحاور المعتمدة هذا العام من قبل اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني، مشيراً إلى أن مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان تشارك بسلسلة فعاليات منوعة تخليداً لذكرى الاتحاد وتعبيراً عن حب الوطن والولاء للقيادة.