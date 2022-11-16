موزة بنت طحنون بن محمد تشهد تخريج طالبات كليات التقنية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

شهدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي والبالغ عددهن 575 خريجة من دفعة «رهان المستقبل» عام 2022، بحضور الشيخة هند المعلا نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للتنمية الوظيفية واقتصاد المعرفة، والدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية العليا بأبوظبي، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأمهات الخريجات.

وهنأت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون الخريجات على نجاحهن وتفوقهن، مؤكدة أن «أم الإمارات» تشارك الخريجات كل عام فرحة تخرجهن، واصفة الاحتفال بأنه نتاج فكر وعمل وجهد بدأ منذ التأسيس ومستمر في كل مرحلة. وعبرت عن شكرها وتقديرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمها المستمر والدائم لابنة الإمارات، ما قادها لتأكيد حضورها ومكانتها محلياً وعالمياً، لتستمر مسيرة العطاء والتمكين.

وتقدمت بهذه المناسبة الغالية بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة التي لم تألُ جهداً في سبيل دعم تعليم بناتها للحصول على أفضل الفرص والإمكانات، حتى أصبحت بنات الإمارات خير ممثلات للوطن وخير سفيرات له في الداخل والخارج.

وثمنت جهود كليات التقنية العليا بكوادرها التدريسية والإدارية، وجهود أولياء الأمور الحريصين على تشجيع بناتهم لتحقيق التفوق والتميز، معبرة عن فخرها بالخريجات، فهن الأمل والمستقبل للوطن.

وفي كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تقدمت الدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية العليا بأبوظبي بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر لكليات التقنية العليا، ما مكّنها من أداء رسالتها بنجاح.

وأعلنت الدكتورة بوشليبي باسم مجلس الأمناء عن تخريج (575) خريجة على مستوى إمارة أبوظبي، منهن (415) خريجة من أبوظبي و(101) خريجة من العين، و(46) خريجة من منطقة الظفرة، و(13) خريجة من كلية خليفة بن زايد الجوية من دفعة «رهان المستقبل» عام 2022، اللواتي أكملن دراستهن بنجاح وحصلن على شهاداتهن الجامعية بكل جدارة واستحقاق.

وعبرت الخريجات، في كلمة ألقتها الخريجة شيماء علي الحمادي، عن فخرهن بتشريف الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون حفل تخرجهن، ومشاركتهن وأمهاتهن فرحة التفوق والتميز. وأكدن تقديرهن لكل من ساندهن في مسيرتهن التعليمية من أولياء أمورهن وأساتذتهن، وعبرن عن حماسهن للانطلاق للعمل بإخلاص وخدمة وطنهن.

وقامت الخريجات بأداء «قسم الولاء»، وأكدن ولاءهن للوطن والقيادة، والعمل المخلص لأجل بناء المستقبل.

بعد ذلك، بدأت مراسم التخريج، حيث قامت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، بتسليم أمهات الخريجات الحاصلات على المراكز الأولى على مستوى كلياتهن «وشاح الفخر»، وهن كل من الخريجة شيماء علي الحمادي الأولى على مستوى كليات التقنية بإمارة أبوظبي، خلود حمدان الكلباني الأولى على مستوى كليات التقنية بالعين، ريم سلطان المنصوري الأولى على مستوى كليات التقنية بمدينة زايد، وفاطمة عبدالله المرزوقي على مستوى كليات التقنية بالرويس، والخريجة الملازم عائشة علي اليماحي من كلية خليفة بن زايد الجوية.

بعدها قامت الشيخة موزة بنت طحنون بتسليم الخريجات شهادات التخرج والتقاط الصورة التذكارية معهن.