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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من «اعتماد» سفيري أذربيجان وكوت ديفوار

«الخارجية» تتسلم نسخة من «اعتماد» سفيري أذربيجان وكوت ديفوار
17 نوفمبر 2022 01:48

أبوظبي (وام)

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 تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد التشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير أذربيجان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.  كما تسلّم البلوكي نسخة من أوراق اعتماد فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
 كما تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
أذربيجان
كوت ديفوار
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