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سفير أوزبكستان يزور «علاقات الشارقة»

فاهم القاسمي لدى استقباله سفير جمهورية أوزبكستان (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:48

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، أمس في مقر الدائرة، عبدالعزيز أقولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه علي شير سلاموف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة وفلاديمير جولي بيكوف، المستشار بالسفارة. ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالسفير وأعضاء الوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقة والروابط التي تجمع الجانبين، واستعرض الفرص الواعدة للتعاون في تعزيز التبادلات التجارية والشراكات الاستثمارية بين الجانبين، مشيراً إلى احتضان الإمارة لعدد من طلاب جمهورية أوزبكستان.

الإمارات
أوزبكستان
الشارقة
فاهم بن سلطان القاسمي
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