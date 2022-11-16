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الإمارات

«الهلال الأحمر» تعزز شراكتها مع عدد من المؤسسات الصحية

راشد المنصوري ومروان آل ناصر عقب التوقيع (وام)
17 نوفمبر 2022 01:48

أبوظبي (وام)

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 عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شراكتها مع عدد من المؤسسات الصحية في الدولة، لدعم برامجها الطبية لصالح المستهدفين من خدماتها محلياً.
ووقعت الهيئة في هذا الصدد اتفاقيتي تعاون في المجال الصحي مع مستشفى التداوي التخصصي، ومستشفى فقيه الجامعي، بهدف تحسين مستوى الرعاية الطبية للمرضى الذين تشملهم الهيئة ببرامجها، وتخفيف معاناتهم الصحية، وحددت بنود الاتفاقيتين أطر التنسيق وآليات التعاون بين الهيئة وشركائها.
وقع الاتفاقيتين من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، ومن مستشفى التداوي التخصصي بدبي مروان إبراهيم ناصر عبد الله آل ناصر المدير العام، ومن مستشفى فقيه الجامعي الدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي.
وأكد المنصوري أن هذه الخطوة تجسد رؤية الهيئة في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية كافة، خاصة في المجال الصحي الذي يعتبر حالياً أولوية في تحركات الهيئة محلياً وخارجياً.
وأشار المنصوري إلى أن الاتفاقيتين تترجم رغبة الأطراف الموقعة في العمل معاً من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات، ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية، وتجسد رغبتها في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها.

الهلال الأحمر الإماراتي
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