دعوة للالتزام بإجراءات السلامة خلال الرحلات الشتوية

العين (الاتحاد)

تناولت الندوة التي أقيمت في مجلس «بن ركاض» بمنطقة العامرة بمدينة العين، ظاهرة الرحلات الشتوية وخطر ركوب الدراجات على الرمال، وحذر المشاركون في الندوة من الرحلات والمغامرات بين الكثبان الرملية والمساحات المفتوحة وخطورتها الكبيرة على سلامة سائقيها، مؤكدين على مسؤولية الأهل في عدم تعرض أبنائهم لهذه الحوادث.

وشارك في الندوة عدد من المختصين والتربويين في السلامة العامة، إضافة إلى حضور الشباب وأفراد المجتمع. وطالب الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي «سابقاً» بتطبيق الرقابة على الأبناء خلال الرحلات البرية، حيث يعمد بعض المراهقين إلى قيادة الدراجات النارية بتهور غير عابئين بالخطورة من خلال سلوكياتهم الطائشة. مشيراً إلى أن المسؤولية في عدم تعرض الأبناء للمخاطر تقع على عاتق الأهل خاصة بعدم السماح للأطفال منهم بقيادة دراجات الدفع الرباعي وبالتالي تشديد التوجيه والرقابة عليهم وتجنب الحركات الاستعراضية. ونصح بضرورة ممارسة ركوب الدراجات في الأماكن المخصصة والتي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية.

ودعا الحاضرون في الندوة إلى زيادة التوعية لمرتادي البر حول مختلف الأمور بهدف تعزيز السلامة، والابتعاد عن إزعاج الآخرين، إلى جانب ضرورة تكثيف الدوريات الشرطية في المناطق البرية لردع المخالفين، كما طالبوا بزيادة الرقابة على مواقع التخييم في كافة أنحاء الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وناشد المشاركون في الندوة بأن تكون الرحلات والمخيمات الشتوية مدروسة وبشكل منظم للحصول على الراحة والاسترخاء وسط أحضان الطبيعة، وأن لا تصبح هذه الرحلات منغصات تقلب الفرحة في كثير من الأحيان.