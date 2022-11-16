الإمارات تعتمد على التبرع الطوعي 100 ٪ في إمدادات الدم

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تفخر بتحقيق ريادة في سلامة ومأمونية نقل الدم، من خلال الاعتماد في إمدادات الدم على التبرع الطوعي بالدم بنسبة 100% وتتميز على المستوى الإقليمي بمستوى خدمات نقل الدم وسلامتها.

جاء ذلك وفقاً لما ذكره الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة، لدى تنظيمها حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، في مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي، بهدف تشجيع شركاء الوزارة من القطاع الخاص على التبرع بالدم لأهمية دوره في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الوعي بممارسات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص.

وافتتح الحملة الدكتور أمين الأميري خلال زيارته وفريق من الوزارة إلى مركز التبرع بالدم في دبي، حيث كان أول المتبرعين وتلاه رؤساء الشركات الأعضاء في «فارماج»، وموظفو الشركات وفق آلية محددة.

وانطلاقاً من خططها الرامية لترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية، تنسق الوزارة مع الشركات وبنوك الدم المرخصة في الدولة، بهدف الاستفادة من هذه المبادرة على مستوى الدولة وعلى أوسع نطاق، باعتبارها عملاً إنسانياً يسهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى نقل دم مثل المصابين بالنزيف بسبب الحوادث والعمليات الجراحية ومرض فقر الدم الوراثي «الثلاسيميا»، أو خلال الولادة وعمليات زراعة الأعضاء. فضلاً عن أن التبرع المنتظم بالدم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، ويزيد من نشاط نخاع العظم في إنتاج خلايا دموية جديدة والتخلص من نسبة الحديد الزائدة في الجسم لدى المتبرع.

ثقافة المسؤولية المجتمعية

أكد الدكتور الأميري أن مبادرة حملة التبرع بالدم تُجسّد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنفيذ توجيهات قيادتنا الحكيمة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص الذي أثبت أنه شريك أساسي في العطاء والعمل التطوعي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن أهمية هذه الحملة تكمن في تأثيرها الفعّال بصحة المجتمع وتعزيزها لقيم الخير والبذل من أجل الآخرين والعمل على إسعادهم، لاسيما وأنها تدعم المخزون الاستراتيجي بالدم المأمون في المستشفيات بالدولة.